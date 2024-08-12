Украинские пограничники готовятся к «любым ситуациям» на границе с Беларусью 1 12.08.2024, 11:46

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Белорусский режим «создает картинку».

Украинские пограничники по-прежнему не фиксируют у границы с Беларусью наращивания или перемещения белорусских войск. Об этом 12 августа заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Заявление Лукашенко — подыгрывание России. Неоднократно было такое, что они говорят о каком-то наращивании сил. Потом они снимают эти силы с направления к границе с Украиной — мол, уже не видят угрозы. Это очередная попытка информационного влияния. Я не исключаю, что они будут вынуждены осуществлять перемещение техники, личного состава — в небольшом количестве — для того, чтобы можно было создать картинку. Но оно будет происходить в вглубь территории Беларуси», — цитирует Демченко NV.

Спикер Госпогранслужбы также сказал, что, хотя возле границы не наблюдается перемещения или наращивания белорусских войск, ситуация остается сложной.

«Учитывая, что Беларусь остается в сфере влияния страны-террористки России, угроза на этом направлении окончательно не исчезает. И мы должны быть готовы к любой ситуации на любом направлении», — сказал Демченко.

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