Axios: Израиль заявил США, что Иран готовится к широкомасштабной атаке 12.08.2024, 11:52

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Израильская разведка изменила оценку ситуации.

Иранские военные приготовления свидетельствуют о том, что Иран готовится к широкомасштабной атаке на Израиль.

Как пишет «Европейская правда», об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант министру обороны США Ллойду Остину, что стало известно от источников изданию Axios.

Согласно обновленной оценке израильской разведки, Иран готов непосредственно атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС в Тегеране и, вероятно, сделает это в течение нескольких дней.

Новая оценка разведки указывает на то, что нападение может произойти до запланированных на четверг переговоров об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Один из источников, непосредственно знакомых с данными разведки, заявил, что ситуация «все еще изменчива».

По словам источника, оценка, которая была подготовлена за последние 24 часа, свидетельствует об изменении ситуации. В течение последней недели израильская разведка считала, что Иран еще не определился со временем и характером своего ответа, и что международное давление и внутренние дебаты могут подтолкнуть верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи к отсрочке или минимизации мести Израилю.

Но министр обороны Израиля Йоав Галант в воскресенье в телефонном разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином и сказал ему, что иранские военные приготовления свидетельствуют о подготовке к широкомасштабной атаке, сообщил источник, знакомый с содержанием беседы.

Администрация Байдена готовится к драматической неделе дипломатии с высокими ставками, чтобы попытаться предотвратить войну в регионе и заключить соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

В воскресенье усилия Белого дома потерпели значительную неудачу, когда ХАМАС объявил, что отклонил приглашение США, Катара и Египта на последний раунд переговоров по освобождению заложников в секторе Газы и соглашению о прекращении огня, запланированный на четверг.

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