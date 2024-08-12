Лукашисты устроили хапун в Сморгони

Лукашисты устроили хапун в Сморгони2
- 12.08.2024, 11:54
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Задержаны восемь работников крупного предприятия.
Силовики задержали за распространение «экстремизма» восемь работников крупного промышленного предприятия в Сморгони. Об этом сообщила местная госгазета. Внимание на публикацию обратила «Гарадзенская Праваабарона».
Все задержанные — сотрудники местного промышленного предприятия. Некоторых из них забрали с работы, других — схватили по месту жительства.
В отношении задержанных составили протоколы по ст. 19.11 КоАП (Распространение продукции, «содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность»). Санкция предусматривает штраф или арест.