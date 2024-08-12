«Лукашенко находится в тяжелой ситуации» 3 12.08.2024, 12:21

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Белорусский диктатор прикрывается Мозырским НПЗ.

Сейчас белорусский диктатор Александр Лукашенко находится в очень тяжелой ситуации, заявил в эфире Radio NV военный эксперт Михаил Жирохов.

«Путин требует от него, чтобы он начал боевые действия. Чтобы оттянуть часть войск, открыть еще один фронт. Но рычагов на Лукашенко у него недостаточно. Лукашенко всегда перекрывает все давление от России Мозырским НПЗ. Он всегда говорит, что НПЗ находится на дистанции поражения украинским оружием. А этот НПЗ - это сейчас один из крупнейших поставщиков бензина для РФ», - сказал Жирохов.

Он пояснил, что сейчас для РФ бензин - это стратегически важный ресурс, которого стало недостаточно из-за регулярных ударов украинскими БПЛА по российским НПЗ.

«Но полностью игнорировать Путина у него не получается. Все эти заявления, все эти бряцания оружием с переброской 3-4-10 танков - это все для внешнего и частично внутреннего использования. Чтобы показать, что что-то делается», - добавил Жирохов.

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