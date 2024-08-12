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Китай отреагировал на события в Курской области РФ

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  • 12.08.2024, 12:49
  • 14,064
Китай отреагировал на события в Курской области РФ

МИД страны выступил с заявлением.

В Китае отреагировали на бои в Курской области РФ, призвав все стороны к деэскалации.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.

«Китай принял к сведению ситуацию, сложившуюся (в Курской области — ред.)», — отметили в МИД.

Министерство отметило, что позиция Китая по украинскому вопросу является последовательной и четкой. Там призвали придерживаться «трех принципов деэскалации ситуации».

Речь идет о том, что «зона боевых действий не должна расширяться, не следует допускать эскалации конфликта и не допускать провокаций, которые ведут к усилению огня любой стороной».

В ведомстве также добавили, что Китай будет продолжать поддерживать связь с международным сообществом и играть «конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса».

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