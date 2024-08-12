На рынке в «Сенице» нашли помидоры «размером с дыню» 4 12.08.2024, 12:53

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Сколько такие стоят?

На рынке в торговом центре «Сеница» поступили в продажу огромные помидоры, пишет telegraf.news. В Instagram-аккаунте ТЦ заявили, что они «размером с дыню». Сколько стоят?

«Крупные, сочные, мясистые помидоры, которые обязательно стоит попробовать!» — отметили в пресс-службе.

На опубликованном видео видно желтые томаты больших размеров. Некоторые едва ли дотягивают до настоящей дыни, но некоторые точно могут претендовать на звание гиганта.

А стоят они по 10 рублей за килограмм.

А что по ценам в магазинах? Например, на сайте Edostavka сказано, что томат-сливка стоит по 2,49 рублей за килограмм. Обычный белорусский красный помидор там продают по 4,15, российский — по 5,19 BYN. Томат желтый слива (Беларусь) — 5,59 за кг. Томат розовый (Россия) — 5,85 за кг.

В Гиппо market цену на желтый помидор-сливку установили по 6,71 рубля за килограмм.

В Green томат розовый — по 5,99 за кг. Черри желтые и черные — по 9,02. Черный помидор — по 12,01 за кг.

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