На рынке в «Сенице» нашли помидоры «размером с дыню»4
- 12.08.2024, 12:53
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Сколько такие стоят?
На рынке в торговом центре «Сеница» поступили в продажу огромные помидоры, пишет telegraf.news. В Instagram-аккаунте ТЦ заявили, что они «размером с дыню». Сколько стоят?
«Крупные, сочные, мясистые помидоры, которые обязательно стоит попробовать!» — отметили в пресс-службе.
На опубликованном видео видно желтые томаты больших размеров. Некоторые едва ли дотягивают до настоящей дыни, но некоторые точно могут претендовать на звание гиганта.
А стоят они по 10 рублей за килограмм.
А что по ценам в магазинах? Например, на сайте Edostavka сказано, что томат-сливка стоит по 2,49 рублей за килограмм. Обычный белорусский красный помидор там продают по 4,15, российский — по 5,19 BYN. Томат желтый слива (Беларусь) — 5,59 за кг. Томат розовый (Россия) — 5,85 за кг.
В Гиппо market цену на желтый помидор-сливку установили по 6,71 рубля за килограмм.
В Green томат розовый — по 5,99 за кг. Черри желтые и черные — по 9,02. Черный помидор — по 12,01 за кг.