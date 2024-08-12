Арестович снова «переобулся» 22 12.08.2024, 13:07

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Блогер и политик изменил риторику.

Выехавший из Украины блогер и политик Алексей Арестович, комментируя операцию в Курской области, изменил свою риторику последних месяцев по отношению к Украине, а также резко обратился к россиянам. Интервью, посвященное Курской операции, опубликовано на его YouTube 9 августа.

В Telegram Арестович озаглавил свой монолог «Обращение к российским любителям понаступать на Украину и тем, кто радуется в России ракетным обстрелам территории Украины».

«Мы знаем, что вы стреляете по роддомам, когда мы стреляем по военной технике. Мы знаем, что вы сознательно бьете по нашим больницам. И мы вас на х...ю вертели. Никто в Украине не сомневается, кто вы такие. Когда я предлагал перемирие, я предлагал его только для того, чтобы перегрузить нашу страну и сделать ее более действенной и эффективной. Для того, чтобы противостоять вам, мудакам, которые были, есть и остаются нашими извечными врагами», – утверждает Арестович.

По его мнению, украинцы могут жить с россиянами в мире и выстраивать какие-то отношения, но только после того, как «насуют» им так, чтобы оккупанты поняли, что «в Украину ходить не надо».

«Сначала вы ужасом должны начать захлебываться, когда вспоминаете Украину [...] Я точно постараюсь, чтобы это произошло, потому что давал присягу служить украинскому народу, не жалея сил, а сил у меня немерено. Я сделаю все, чтобы «УНР» сдохла раз и навсегда, которую вы здесь инсталлировали, а смешной тупой хохол обернулся солдатом, который выбивает ногой дверь в Курскую АЭС и нажимает на большую страшную кнопку. Вот такой украинец к вам придет, он уже пришел, а дальше будет приходить в ваших страшных снах. Поэтому ...бала закрыли и пошли нах...й с нашей земли, мы вам еще покажем Украину!» – заявил Арестович.

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