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ВСУ ударили по технике и пункту управления оккупантов на Бахмутском направлении

  • 12.08.2024, 13:13
  • 1,764
ВСУ ударили по технике и пункту управления оккупантов на Бахмутском направлении

Поразили вражескую пушку МТ-12 «Рапира» и пункт управления БпЛА.

Украинские пограничники нанесли ряд успешных ударов по технике и живой силе оккупантов на Бахмутском направлении. Результатами работы они поделились в Сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Как отмечается в сообщении, на видео показана работа пограничников «Мести». Украинские защитники поразили вражескую пушку МТ-12 «Рапира» и пункт управления БпЛА оккупантов на Бахмутском направлении

«Также бойцы уничтожили военный грузовик и ликвидировали 2 захватчика, 1 - ранены», - сообщают в ГПСУ.

Согласно видео, пограничники точными ударами наносили из беспилотников атаки по позициям и технике оккупантов. Некоторые из них находились в лесных полосах, другие же захватчики обустраивались в полуразрушенных зданиях.

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