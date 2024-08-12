«Visegrád 24»: Польские пограничники открыли огонь в сторону нелегалов
- 12.08.2024, 13:23
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Появилось видео.
На видео, которое 11 августа опубликовал у себя польский портал «Visegrád 24», видна группа нелегалов, которая атакует границу Польшу с Беларусью.
В ответ на это польские солдаты открывают в сторону мигрантов огонь, пытаясь отогнать их от границы.
Видео просмотрели более миллиона раз.
Польская пограничная служба пока никак не прокомментировала происшествие.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) August 11, 2024
Polish border guards open fire as a group of illegal migrants try to sneak through the border wall with Belarus.
🇵🇱 pic.twitter.com/tY9LC5R0bP