закрыть
12 августа 2024, понедельник, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Visegrád 24»: Польские пограничники открыли огонь в сторону нелегалов

  • 12.08.2024, 13:23
  • 7,926
«Visegrád 24»: Польские пограничники открыли огонь в сторону нелегалов

Появилось видео.

На видео, которое 11 августа опубликовал у себя польский портал «Visegrád 24», видна группа нелегалов, которая атакует границу Польшу с Беларусью.

В ответ на это польские солдаты открывают в сторону мигрантов огонь, пытаясь отогнать их от границы.

Видео просмотрели более миллиона раз.

Польская пограничная служба пока никак не прокомментировала происшествие.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников
Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип