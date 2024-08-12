«Visegrád 24»: Польские пограничники открыли огонь в сторону нелегалов 12.08.2024, 13:23

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Появилось видео.

На видео, которое 11 августа опубликовал у себя польский портал «Visegrád 24», видна группа нелегалов, которая атакует границу Польшу с Беларусью.

В ответ на это польские солдаты открывают в сторону мигрантов огонь, пытаясь отогнать их от границы.

Видео просмотрели более миллиона раз.

Польская пограничная служба пока никак не прокомментировала происшествие.

BREAKING:



Polish border guards open fire as a group of illegal migrants try to sneak through the border wall with Belarus.



🇵🇱 pic.twitter.com/tY9LC5R0bP — Visegrád 24 (@visegrad24) August 11, 2024

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