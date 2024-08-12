На Кинбурнской косе установлен флаг Украины

На Кинбурнской косе установлен флаг Украины2
- 12.08.2024, 13:26
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Флаг установлен в результате рейда ГУР.
Бойцы Главного управления разведки Минобороны подняли флаг Украины на Кинбурнской косе, свидетельствует опубликованное в Сети видео в понедельник, 12 августа, пишет DeepState.
Флаг удалось установить во время рейда на косу. В то же время это не означает деоккупацию территории, подчеркивает DeepState.
Видео с украинским флагом на косе опубликовал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
9 августа в ГУР сообщили о рейде на Кинбурнскую косу, во время которого бойцы разведки уничтожили шесть единиц бронированной техники оккупантов и ликвидировали около трех десятков захватчиков.