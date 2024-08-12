От «Курска» до Курска 4 Андрей Зубов

12.08.2024, 13:29

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Что ждет режим Путина.

25 лет правления Путина (считая его премьерство) началось взрывами домов в Москве и Волгодонске и гибелью подводного ракетоносца «Курск» в Баренцевом море. «Она утонула» — эти слова, бесстрастно сказанные Путиным в августе 2000 помнит вся Россия. При взрыве домов погибли десятки мирно спавших граждан, при неоказании помощи «Курску» — более ста офицеров и матросов. И мы до сих пор не знаем с точностью, кто взрывал дома и почему не был спасен экипаж «Курска». Власть молчит, как в рот воды набрала. Но если молчит, значит есть что скрывать. И большинство россиян знают — что скрывает это молчание.

Четвертьвековая диктатура Путина не принесла народу России ни мира, ни процветания. Начавшаяся смертями невинных людей, она превратилась постепенно в разнузданную тиранию. По законам тираний, задавив свободу у себя дома, тиран отправился завоевывать мир. Грузия, Сирия, Крым, Донбасс, Ливия и, наконец, полномасштабная война с мирной Украиной, которая стоила России уже сотен тысяч жизней, а Украине, боюсь, и того больше.

Граждане России все больше чувствуют свою полную уязвимость перед лицом диктатуры КГБ во главе с «товарищем» Путиным, Россия стала изгоем в международном сообществе и дружит (если это можно назвать дружбой) с самыми отвратительными и человеконенавистническими режимами Глобуса — Красным Китаем, аятоллским Ираном, кимченыновской Кореей. Тюрьмы в России полны политзаключенными. В них бросают за пост в Интернете, за лайк, за каждое свободно сказанное слово.

Главная обязанность любой власти — защита граждан. И вот, по вине маниакальных амбиций Путина лишились жизни и здоровья многие сотни тысяч людей, вовлеченных в военные конфликты по его злобной воле.

А теперь война со всеми ее ужасами, которыми Путин сполна одарил Украину, вернулась на русскую землю. Теперь украинские войска воюют уже в Курской области, бомбят Белгород и Липецк.

Как оказалось, и этого следовало ожидать, КГБ, от имени которого правит Путин, совершенно неспособен к сколь либо конструктивной государственной деятельности. Он умеет только запрещать, отжимать, убивать в затылок, сыпать яд в трусы. Никакого положительного государственного проекта у Путина и КГБ не было и нет. Действуя методом «тыка», следуя за безумными страстями и болезненными фобиями, правление Путина и КГБ вконец обескровило и разорило богатую страну и обрекло ее на позор и осмеяние.

Таков итог четвертьвекового правления Путина и КГБ. Они ненавидели Россию, они начали с замены «Патриотической песни» на сталинский гимн. Они жаждали вновь привычно жить в большевицком чекистском раю для себя, раю, который для народов России всегда был только ГУЛАГОМ. А в итоге они погубили надежду на возрождение России и сами утонули вместе с ней. И никто их не будет спасать, как не спасли они сами моряков «Курска», как принесли в жертву своим амбициям спящих москвичей в 1999 в многоэтажке на Каширском шоссе, как ныне бессильны защитить жизни мирных граждан в Судже.

Более того, если при воспоминании тех невинных жертв чекистского режима сердца людей сжимаются скорбью, то судьба Путина и его режима определяется старинной мудростью — что посеешь, то и пожнешь. И август — время жатвы.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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