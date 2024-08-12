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В проворовавшуюся БелЖД назначили нового главу

  • 12.08.2024, 13:35
  • 2,180
В проворовавшуюся БелЖД назначили нового главу

Лукашенко провел и ряд других назначений.

В Белорусской железной дороге теперь новый начальник. Ее с этого дня возглавляет Валерий Веренич. Ранее он был первым замом в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Отметим, что БелЖД утопает в коррупционных скандалах. Дома у зама главы организации нашли три миллиона долларов. Его обвинили во взяточничестве.

Также Лукашенко назначил Виктора Каранкевича заместителем премьер-министра Беларуси.

Каранкевич работал министром энергетики. Его кресло занял Алексей Кушнаренко. Он перешел на министерскую должность с поста гендиректора государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз».

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