В проворовавшуюся БелЖД назначили нового главу 12.08.2024, 13:35

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Лукашенко провел и ряд других назначений.

В Белорусской железной дороге теперь новый начальник. Ее с этого дня возглавляет Валерий Веренич. Ранее он был первым замом в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Отметим, что БелЖД утопает в коррупционных скандалах. Дома у зама главы организации нашли три миллиона долларов. Его обвинили во взяточничестве.

Также Лукашенко назначил Виктора Каранкевича заместителем премьер-министра Беларуси.

Каранкевич работал министром энергетики. Его кресло занял Алексей Кушнаренко. Он перешел на министерскую должность с поста гендиректора государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз».

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