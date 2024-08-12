В проворовавшуюся БелЖД назначили нового главу
- 12.08.2024, 13:35
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Лукашенко провел и ряд других назначений.
В Белорусской железной дороге теперь новый начальник. Ее с этого дня возглавляет Валерий Веренич. Ранее он был первым замом в Министерстве транспорта и коммуникаций.
Отметим, что БелЖД утопает в коррупционных скандалах. Дома у зама главы организации нашли три миллиона долларов. Его обвинили во взяточничестве.
Также Лукашенко назначил Виктора Каранкевича заместителем премьер-министра Беларуси.
Каранкевич работал министром энергетики. Его кресло занял Алексей Кушнаренко. Он перешел на министерскую должность с поста гендиректора государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз».