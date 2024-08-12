Максим Галкин поставил на место зрителя, оскорбившего его на концерте в Юрмале 7 12.08.2024, 13:37

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Присутствовавшие в зале поддержали позицию комика громкими аплодисментами.

Во время концерта на международном музыкальном фестивале Юрмала известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который с начала полномасштабного вторжения открыто поддерживает Украину, поставил на место агрессивно настроенного зрителя. Шоумен ответил на бранные высказывания блоггера-пропагандиста меткой фразой: «Идите за русским кораблем».

48-летнего артиста не смутило поведение гостя, поэтому он превратил экспрессивный диалог в часть своего выступления. Собравшиеся в зале поддержали позицию комика громкими аплодисментами, пишет obozrevatel.com.

Во время концерта Максим Галкин подошел к аудитории с вопросом: «Нет ли у вас каких-либо проблем?» В этот момент один из зрителей решил высказать мнение о ведущем, используя нецензурную лексику. Однако актер сразу начал общаться с агрессором «на одном языке» с помощью саркастических ответов.

«А, вы специально пришли для этого? Вы приобрели билет на этот ряд? Спасибо! Ваши деньги пойдут в пользу моей семьи, несмотря на ваше мнение. Это же здорово, слушайте, большое вам спасибо», – высказался телеведущий.

Однако на этом деяния пророссийского блоггера не завершились. В конце выступления мужчина подошел к краю сцены с букетом гвоздик, которые разложил по две штуки, отметив, что делает это «по доброму».

«Это не ваш спектакль. Тогда, когда вы будете заслуженным человеком, и сможет провести концерт на несколько тысяч человек, только тогда вы сможете выступать. Следуйте за русским кораблем», – поставил на место зрителя Максим Галкин.

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