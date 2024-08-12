В Клайпедском порту застряли 4000 автомобилей, которые белорусы купили за границей

В Клайпедском порту застряли 4000 автомобилей, которые белорусы купили за границей3
- 12.08.2024, 13:42
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Литовские таможенники не пропускают их в Беларусь из-за санкций.
4000 автомобилей, которые белорусы купили за границей, стоят в Клайпедском порту. Литовские таможенники не пропускают их в Беларусь из-за санкций. А стоимость стоянки — 5 евро в день, пишет euroradio.fm.
Белорусы создали петицию (обратились к президенту Литвы, министру финансов и главе литовского департамента таможни), чтобы им разрешили забрать машины. Они настаивают, что приобретали транспорт для себя и своих семей. И происходило это еще до введения санкций против РБ.
В июне речь еще шла о сотнях автомобилей в Клайпедском порту, и говорилось, что проблема «скоро решится». Однако ее решение затянулось, а количество машин увеличилось.