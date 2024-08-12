Как жители Курской области РФ встречают ВСУ 5 12.08.2024, 13:49

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Видеофакт.

В Сети появилось видео, на котором видно, как местное население Курской области встречает бойцов ВСУ.

Автомобиль с защитниками Украины остановился, чтобы спросить у двух пожилых женщин, не обижает ли их кто-то. Они, в свою очередь попросили их подвезти. Причем россиянка говорила на украинском языке.

«Я хоть и не украинка, но по-украински говорю», — сказала она.

На слова уркаинского военного «Слава Україні» она с улыбкой ответила «Слава».

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