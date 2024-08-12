Куда бы сбыть Путина? 2 Telegram-канал «Времени на раскачку нет»

12.08.2024, 13:54

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Даже пингвины будут против.

Соединенные Штаты ведут тайные переговоры с Мадуро. По крайней мере, так сообщает The Wall Street Journal.

Американцы убеждают Мадуро добровольно оставить захваченный пост. Один из возможных вариантов для Мадуро - амнистия для него самого и его преступных соратников, отмена в отношении их санкций США и ордеров на арест. Наконец, американская администрация готова дать гарантии Мадуро, что не будет добиваться его передачи в США.

Не знаем верно ли это и получится что-нибудь, но если информация правдива, то метод избран интересный. А вдруг дело выгорит? Путин, наверное, лопнет от злости. Лавров от неожиданности плюхнется в кресло с нервным смехом, напоминающим ржание, мотнув головой, взмахнув лакированными «копытами» до потолка.

Вряд ли только «венесуэльский» подход применим в российском случае, в отношении надоевшего всей стране правящего геополитического чемодана без ручки, наполненного не пойми какими отбросами-замыслами.

Нет таких гарантий, которые можно было бы дать Путину. И такого места на земле, куда бы он мог отчалить вместе со своими, освободив, наконец, Россию. Нигде их не примут. Даже пингвины в Антарктиде с возмущением напишут будущему президенту Харрис: «Вы нам зачем их прислали?! Чтобы они здесь войну с тюленями устроили!?»

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