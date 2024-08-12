СМИ: Наступление ВСУ шокировало Путина

СМИ: Наступление ВСУ шокировало Путина3
- 12.08.2024, 14:10
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В Курской области уже несколько дней подряд царит хаос.
Внезапная атака украинских войск на Курскую область шокировала правителя РФ Владимира Путина и военное руководство страны-агрессора
Как пишет Bild, Вооруженные силы Украины неустанно давят на противника дронами, ракетами и артиллерией. Россияне были вынуждены вызвать подкрепление, но пока что это врагу не помогло. При этом, по мнению аналитиков Института изучения войны, украинское продвижение все же может замедлиться.
Издание отмечает, что в Курской области уже несколько дней подряд царит хаос. Российские власти публично сообщают о якобы успешной и добровольной эвакуации местного населения.
Источник среди украинских силовиков раскрыл, что операция в Курской области имеет целью «дестабилизировать Россию».
«Мы идем в наступление. Задействованы тысячи украинских военных. Цель - рассредоточить позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России», - поделился собеседник.