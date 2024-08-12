Россиянам резко поднимут цены на импортный алкоголь 6 12.08.2024, 14:32

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Уже в ближайшее время.

В России существенно подорожает алкоголь из «недружественных» стран. Это произойдет после повышения российским правительством ввозных пошлин, которые с 1 августа выросли для вина до 25% от таможенной стоимости, а для крепкого алкоголя — до 20%.

В ближайшее время розничная цены на вина до 1000 руб. за бутылку могут вырасти на 10–15%, вина в ценовом диапазоне от 1000 до 3500 руб. подорожают на 5–10%, а более дорогие вина — станут дороже на 5%, рассказал «РБК Вино» гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Минимальная стоимость бутылки вина из «недружественных» стран составит порядка 600 руб., предупреждает гендиректор компании AST Леонид Рафаилов. «Если вино стоит даже до 1 евро из недружественной страны, то оно точно не будет стоить сейчас уже дешевле 600 руб. на полке», — говорит он.

При этом руководитель винного портфеля Luding Group Евгений Щербаков считает, что вина из «недружественных» стран стоимостью до 1000 руб. будет сложно найти. Полка же выше 1000 руб. продолжит существовать, но спрос в этом ценовом сегменте «намного ниже», отметил Щербаков.

В свою очередь, повышение пошлин на крепкий алкоголь не скажется на напитках стоимостью до 1500 руб., считает Рафаилов. Однако напитки в ценовом диапазоне от 1500 до 3500 руб. станут дороже в среднем на 10%. «Все, что стоит сейчас свыше 3500 руб., подорожает на 15–18%», — отметил Рафаилов.

Участники рынка объясняют такой рост цен тем, что ранее ставка пошлины на импортный крепкий алкоголь не зависела от его цены. Она составляла 1,4–1,5 за 1 л напитка. Соответственно, за бутылку 0,7 л импортеры платили порядка 1 евро.

«Сейчас минимальная пошлина — 3 евро за 1 л 100-процентного спирта, то есть 0,8 евро за бутылку крепкого алкоголя 0,7 л. Получается, что для бутылок стоимостью менее 5 евро, пошлина даже немного снизилась», — объяснил представитель одного из крупнейших импортеров.

В то же время президент LADOGA Вениамин Грабар считает, что подорожать может и дешевый сегмент. «В зависимости от стоимости продукции отгрузочные цены увеличатся в среднем на 10%, удорожание на полке может составить до 15%», — отметил Грабар.

Изменение цен на полках произойдет в самое ближайшее время. «В магазинах новые цены полностью установятся к концу года, а в ресторанах, которые работают обычно с минимальным запасом, это произойдет еще раньше», — говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. По его словам, виноторговые компании стараются поддерживать определенные запас вина, но сформировать большие запасы при текущей процентной ставке Центробанка довольно сложно.

Согласно оценке Рафаилова, накопленных крупными виноторговыми компаниями стоков хватит на три—четыре месяца. «До конца декабря мы точно увидим уже совершенно другую картину и на полке, и в ассортименте ресторанов», — заключил эксперт.

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