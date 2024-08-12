Кто заставил Лукашенко суетиться 3 Валерий Карбалевич

12.08.2024, 14:32

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Несколько выводов.

В течение трех дней, в ходе которых разворачивалась военная операция украинских вооруженных сил в Курской области России, власти Беларуси молчали. Не было официальных заявлений. Государственные медиа лишь транслировали российский официоз. Молчал и Александр Лукашенко. Но после длительной паузы громко отреагировал.

Необычную активность проявил МИД, который успел за один день выступить с осуждением рейда украинских войск в Курскую область, заявить протест временному поверенному в делах Украины и даже пожаловаться в ООН и ОБСЕ на украинские беспилотники.

Взорвались все пропагандистские ресурсы. Наперегонки стали комментировать действия Украины «депутаты».

Что происходит на самом деле? Прежде всего — была ли на самом деле атака беспилотников с территории Украины на Беларусь? Украинская сторона это опровергает. Согласно мониторинговой группе «Беларускі Гаюн», никаких дронов с территории Украины в эти дни обнаружено не было, как не было никаких запусков ракет с истребителя Су-30 или вертолета Ми-24 Вооруженных сил Беларуси.

Также украинская пограничная служба заявляет, что дополнительных белорусских войск возле границы пока нет.

Из всего этого можно сделать следующие выводы.

Прежде всего — случился какой-то сильный толчок, который заставил официальный Минск заметно суетиться и активно демонстрировать свою поддержку российскому союзнику. И таким толчком, очевидно, стали не укоры со стороны российских Z-блогеров, на которые Лукашенко до сих пор не слишком реагировал. Можно предположить, что это был какой-то сильный сигнал из высших российских инстанций. И сигнал такой, который нельзя было проигнорировать.

Реакция официального Минска на этот сигнал или толчок из Москвы оказалась довольно искусственной. Похоже, не было времени придумать что-то более реалистичное. Стоит обратить внимание на определенную растерянность политического руководства Беларуси. Не было уже традиционного совещания Лукашенко с руководителями силовых ведомств.

10 августа Лукашенко во время разговора с жителями деревни Городище Шкловского района заявил: «Там уже на границе неспокойно. Вот я должен срочно завтра быть на месте и разбираться с этими проблемами». Но назавтра он почему-то не поехал на белорусско-украинскую границу, как анонсировал, а посетил агрокомбинат «Юбилейный» в Оршанском районе.

Надо отметить, что реакция официального Минска на события очень демонстративная. Много шума, публичных действий, рассчитанных на то, чтобы это одобрительно восприняли в Москве.

Мол, мы перемещаем к украинской границе дополнительные войска, оттягиваем внимание военнослужащих Украины, тем самым поддерживаем российского союзника. Поэтому не надо нас упрекать.

Можно предположить, что этим все и ограничится. Вероятность реального участия белорусской армии в российско-украинской войне остается невысокой.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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