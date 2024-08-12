Ученые: Оливковое масло может оказать неожиданный эффект на здоровье 4 12.08.2024, 14:41

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Особенно полезно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Переход к диете с разнообразными орехами, фруктами и овощами верный способ для людей с риском сердечных заболеваний снизить уровень жира в организме.

Группа исследователей из Университета Флориды и Национального института диабета, заболеваний пищеварительной системы и почек подробно изучила пользу растительной диеты для людей с риском развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Sciencealert.

Доказательств того, что оливковое масло в сочетании с диетами на основе цельных растительных продуктов с низким содержанием жиров действительно приносит пользу людям с факторами риска сердечных заболеваний, мало.

Для изучения этого вопроса исследователи взяли 40 человек в возрасте от 18 до 79 лет, которые провели в общей сложности 8 недель на тщательно составленной веганской диете: месяц на диете, которая состояла из четырех дополнительных чайных ложек оливкового масла в день, и месяц на версии диеты с низким содержанием оливкового масла.

Диеты как с низким, так и с высоким содержанием оливкового масла привели к улучшению кардиометаболических профилей (охватывающих холестерин, сахар в крови и воспаление) по сравнению с показателями до диет. Любопытно, что порядок, в котором применялись диеты, повлиял на то, как изменился уровень холестерина по сравнению с исходным уровнем в самом начале исследования.

Начало диеты с относительно щедрого количества оливкового масла и последующий переход на прием пищи с небольшим количеством или без оливкового масла привели к снижению уровня «плохого» холестерина у добровольцев. А небольшое употребление оливкового масла или же отказ от него препятствовало снижению уровня «плохого» холестерина.

Ученые предположили, что небольшое количество насыщенных жиров, содержащихся в оливковом масле первого отжима, может повлиять на обработку «плохого» холестерина печенью, что приведет к его повышению в крови, что может увеличить риск инсульта и сердечного приступа.

«Уменьшение потребления оливкового масла первого отжима может привести к большему снижению уровня липидов, чем относительно большее потребление», - констатировали исследователи.

«Хотя обе диеты улучшили метаболический фенотип, вмешательство с низким содержанием оливкового масла может обеспечить превосходное снижение «плохого» холестерина у людей с самым высоким риском сердечных заболеваний», - отметили ученые.

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