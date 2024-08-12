Белорусы продают на интернет-барахолке кошачьи усы 8 12.08.2024, 14:49

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Как их можно использовать?

Несколько объявлений о продаже кошачьих усов появилось недавно на белорусской интернет-барахолке «Куфар». Оба продавца — из Гомельской области, пишет zerkalo.io.

Один из них продает усы за 35 рублей, у другого можно купить по стоимости пересылки. В обоих объявлениях указано, что это «материалы и инструменты для рукоделия».

Отмечается, что усы собраны во время линьки. В одном случае их состояние указано как новое, в другом — б/у.

На других похожих площадках тоже встречаются подобные объявления. Там в описании товара сказано, что кошачьи усы могут понадобиться не только для рукоделия, но, например, для изготовления крошечной игрушечной гитары, тонких кистей для рисования четких линий, также они применяются в валянии из шерсти, для ношения в кошельке в качестве магнита для денег.

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