Белорусы продают на интернет-барахолке кошачьи усы

Белорусы продают на интернет-барахолке кошачьи усы8
- 12.08.2024, 14:49
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Как их можно использовать?
Несколько объявлений о продаже кошачьих усов появилось недавно на белорусской интернет-барахолке «Куфар». Оба продавца — из Гомельской области, пишет zerkalo.io.
Один из них продает усы за 35 рублей, у другого можно купить по стоимости пересылки. В обоих объявлениях указано, что это «материалы и инструменты для рукоделия».
Отмечается, что усы собраны во время линьки. В одном случае их состояние указано как новое, в другом — б/у.
На других похожих площадках тоже встречаются подобные объявления. Там в описании товара сказано, что кошачьи усы могут понадобиться не только для рукоделия, но, например, для изготовления крошечной игрушечной гитары, тонких кистей для рисования четких линий, также они применяются в валянии из шерсти, для ношения в кошельке в качестве магнита для денег.