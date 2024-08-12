«Это тюрьма?»: видео из минского роддома подняло шумиху в соцсетях 6 12.08.2024, 14:54

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Многие были шокированы увиденным.

Пациентка гинекологического отделения № 2 Минского областного роддома показала в TikTok, как выглядят санузлы в палате. Оказалось, что душ принять там нельзя — сантехника неисправна, нет горячей воды. Из-за этого женщины моются из бутылок, наклоняясь над унитазом, рассказывается в видео. В комментариях некоторые посоветовали блогерше не возмущаться, а оплатить платную палату. Однако многие были шокированы увиденным, пишет zerkalo.io.

Женщина сняла на видео, как выглядит душевая и туалет в одной из палат гинекологического отделения № 2 Минского областного роддома. Эти помещения находятся друг напротив друга за современными пластиковыми дверями.

Сперва блогерша показала душевую. Внутри — облицованные белой плиткой стены, на полу — старая плитка, покрытая краской, но она истерлась и облупилась. Помыться там женщинам невозможно: душевой поддон грязный и ржавый, смеситель без шланга с лейкой, также на нем установлен только один вентиль, а второй не откручивается.

В туалете такой же интерьер, правда, установлен новый унитаз, а также умывальник, под которым стояли пластиковые бутылки из-под минералки. Блогерша сообщила, что горячей воды в кране нет. Для подмывания женщины «зависают» над унитазом и поливают себя водой из бутылок.

В комментариях под видео женщина сообщила, что видео было снято в прошлую пятницу, 9 августа. Она отметила, что как только ролик попал в интернет, в отделении «кипиш второй день», на смеситель даже установили второй вентиль.

«Сейчас там сделают по-быстрому красиво. У нас умеют откладывать, пока жареным не запахнет», — написала автор ролика.

В комментариях некоторые пользователи вступились за медучреждение, мол, пациенткам надо быть благодарными и за это. Однако многие комментаторы видео были шокированы увиденным, они не могли поверить в то, что такие условия еще есть в больницах, причем столичных. Некоторые отмечали, что в соседнем отделении № 1 и в родильном отделении помещения отремонтированы хорошо. Вот что писали люди:

• «Кто мешал? Платный роддом, платные палаты. В чем проблема? Каждый видит то, что хочет. Я там дерьма не увидела. Унитаз белоснежный и раковина тоже. Я две недели в июне отлежала в больнице, перенесла тяжелую операцию. Благодарна медперсоналу за их отзывчивость и отношение, низкий поклон. А условия меня не напрягли. Воды не было, отключили. Пережила».

• «Ой да, я тоже в этом ужасе лежала неделю, больше не хочу. Хотя соседнее отделение просто супер и рай для женщин».

• «Зато тебе это все государство дало бесплатно».

• «Обычно врачи отвечают на такое: „Это тебе больница, а не курорт“».

• «Я прямо сейчас выезжаю из этих апартаментов, пять дней по системе „остаться в живых“».

• «Я лежала в акушерском отделении и отделении новорожденных, там ремонт уже сделан, все красиво и комфортно. Видимо, до гинекологии еще не дошли».

• «А двери уже пластиковые. Интересно, может, делали, да деньги закончились?»

• «Это Беларусь, у нас такого нет, это единичные объекты. В родильных отделениях точно такого нет уже давно, это гинекологический корпус, первый корпус с ремонтом».

• «На нормальные двери денег хватило, а на нормальное оборудование, видимо, не осталось. Зато, скорее всего, кабинет главврача с новым оборудованием и мебелью».

• «Там же вроде есть общий душ, а в палатах, по-моему, во всех так, ну или в большинстве. Мне когда-то объясняли, что подобные меры (такие, как отсутствие закрывашек в туалете, закрытие дверей) предусмотрены с целью безопасности. Вдруг вы мыться начнете в комнате, поскользнетесь. Или отсутствие денег, или безопасность».

• «Это тюрьма?»

• «Я лежала на сохранении в патологии, там вообще душ на ремонт закрывали. Мылась неделями в раковине».

• «На фоне того, что там не хватает медперсонала, отсутствия ремонта это мелочь».

• «На ремонт больниц государство выделяет средства каждый год. Нужно писать в прокуратуру заявление, пусть ведут расследование, куда девались деньги для ремонта».

• «Ну ничего. Мне после полосной операции предложили голову помыть в биде. Минск».

• «В прошлом году лежала в инфекционном в Гомеле. Такой же ужас в санузлах. Кровати, тумбочки разломанные. Про питание вообще молчу. Одно хорошо, что хоть бесплатно».

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