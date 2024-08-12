«Попадание в плен российских срочников — слишком громкая история»7
- 12.08.2024, 15:04
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Офицер ВСУ рассказал, как у российской пропаганды выбили важный козырь.
Заместитель командира 3-й ОШБр ВСУ майор Максим Жорин рассказал, что прорыв в Курской области поможет ВСУ пополнить обменный фонд солдатами и офицерами армии страны-агрессора. В сообщении на своем Tg-канале он также сделал акцент на важности для РФ кадыровцев — бойцов подразделения «Ахмат».
Сейчас обмены происходят редко, и для этого есть две причины: малое количество пленных россиян и то, что РФ безразлична к своим людям. Но некоторые категории — исключение из правила.
«И эти категории как раз и есть среди наловленных российских баранов. И даже срочников РФ, по ходу, придется менять, потому что слишком громкая история получилась — сделать вид, что их там не было, уже не удастся», — написал Жорин.