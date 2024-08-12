«Попадание в плен российских срочников — слишком громкая история» 7 12.08.2024, 15:04

5,932

Офицер ВСУ рассказал, как у российской пропаганды выбили важный козырь.

Заместитель командира 3-й ОШБр ВСУ майор Максим Жорин рассказал, что прорыв в Курской области поможет ВСУ пополнить обменный фонд солдатами и офицерами армии страны-агрессора. В сообщении на своем Tg-канале он также сделал акцент на важности для РФ кадыровцев — бойцов подразделения «Ахмат».

Сейчас обмены происходят редко, и для этого есть две причины: малое количество пленных россиян и то, что РФ безразлична к своим людям. Но некоторые категории — исключение из правила.

«И эти категории как раз и есть среди наловленных российских баранов. И даже срочников РФ, по ходу, придется менять, потому что слишком громкая история получилась — сделать вид, что их там не было, уже не удастся», — написал Жорин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com