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Белорусские зенитчики улетели в Россию

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  • 12.08.2024, 15:08
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Белорусские зенитчики улетели в Россию

На транспортном самолете Ил-76МД.

Военнослужащие ВВС и войск ПВО отправились в Россию на учение, которое пройдет на полигоне «Ашулук». Об этом сообщило Минобороны.

На транспортном самолете Ил-76МД отправилась основная часть личного состава подразделений. Ранее железнодорожным транспортом на российский полигон убыла техника и сопровождающие ее военнослужащие.

«В ходе учения, которое пройдет на полигоне «Ашулук», военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев», — сообщили в Минобороны.

Подобные учения на «Ашулуке» проводятся не первый год.

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