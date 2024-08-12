Белорусские зенитчики улетели в Россию

Белорусские зенитчики улетели в Россию4
- 12.08.2024, 15:08
- 5,022
На транспортном самолете Ил-76МД.
Военнослужащие ВВС и войск ПВО отправились в Россию на учение, которое пройдет на полигоне «Ашулук». Об этом сообщило Минобороны.
На транспортном самолете Ил-76МД отправилась основная часть личного состава подразделений. Ранее железнодорожным транспортом на российский полигон убыла техника и сопровождающие ее военнослужащие.
«В ходе учения, которое пройдет на полигоне «Ашулук», военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев», — сообщили в Минобороны.
Подобные учения на «Ашулуке» проводятся не первый год.