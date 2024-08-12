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Олимпийский скандал: у гимнастки из США отобрали медаль

  • 12.08.2024, 15:16
  • 8,680
Олимпийский скандал: у гимнастки из США отобрали медаль

И отдали румынке.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил в воскресенье, что бронзовая медаль, завоеванная американской гимнасткой Джордан Чайлз в вольных упражнениях на Играх в Париже, будет вручена ее румынской коллеге Ане Барбосу. Это произошло после того, как в субботу Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, в котором говорилось, что первоначальное расследование, проведенное США в отношении результата Чайлз в финале соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях в понедельник, было подано после истечения срока в одну минуту. Об этом пишет focus.ua со ссылкой на CNN.

Борьба за медали в спортивной гимнастике была очень драматичной. Румынка Ана Барбосу уже начала праздновать и готовилась подняться на пьедестал, чтобы получить бронзовую медаль. Но внезапно оказалось, что США подали апелляцию и награду получит Джордан Чайлз.

Ана уронила флаг и разрыдалась. Видео облетело весь мир.

Но оказалось, что борьба за бронзу не закончилась. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что США подали апелляцию спустя 47 секунд после установленного срока в одну минуту. А значит Чайлз праздновала преждевременно и Ана Барбосу все-таки получит свою медаль.

В настоящее время США подали апелляцию на это решение, и в воскресенье Ассоциация спортивной гимнастики США объявила, что представила в Спортивный арбитражный суд дополнительные доказательства в рамках усилий по восстановлению медали гимнастки Чайлз.

Организация заявила, что располагает видеодоказательствами, «убедительно устанавливающими, что запрос главного тренера Сесиль Ланди о проведении расследования был подан через 47 секунд после публикации счета, в течение установленного правилами FIG срока в 1 минуту».

«Предоставленная видеозапись не была доступна USA Gymnastics до вынесения решения трибунала, и, таким образом, у USAG не было возможности предоставить ее ранее», — говорится в сообщении.

Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что первоначальный результат Чайлз в 13,666 баллов будет восстановлен, а результат Барбосу с результатом 13,700 баллов поднимется до третьего места.

МОК подтвердил, что изменение результатов будет означать, что американка лишится своей бронзовой медали и она будет отдана Барбосу.

«Мы связываемся с НОК Румынии для обсуждения церемонии перераспределения, а также с Олимпийским комитетом США относительно возвращения бронзовой медали», — сообщили в МОК.

Чайлз, узнав об этом, опубликовала в своих сториз в Instagram пост с четырьмя эмодзи с разбитыми сердцами и фразой: «Я воспользуюсь этим временем и удалю себя из социальных сетей ради своего психического здоровья, спасибо».

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