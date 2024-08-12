«Путин принял неадекватное решение» 3 12.08.2024, 15:19

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Почему защитой Курской области поставили руководить ФСБ?

Источники Forbes сообщили, что украинские войска начали рыть окопы на позициях в Курской области.

Что это может говорить о целях Сил обороны Украины? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, содиректором программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексеем Мельником:

— Любой пехотинец вам расскажет, что первая заповедь: если хочешь жить, то остановился и сразу рой окоп для стрельбы лежа, а через полчаса — с колена. То, что пехота роет окопы, совершенно не обозначает, что в этом месте будет зафиксирована линия фронта и начнется окопная позиционная война, как это происходит на некоторых участках линии боевого столкновения на территории Украины. Это базовые принципы пехоты.

Понятно, что у Украины абсолютно нет никаких намерений аннексировать эту территорию РФ. Или же фиксировать какую-то линию фронта. Так как превращение этой линии фронта в еще один горячий участок — точно не в интересах Украины.

— На ваш взгляд, как могут развиваться события дальше в Курской области?

— Что будет дальше происходить — зависит от очень многих факторов. Стоит учитывать, что 99% информации о том, что там происходит, идет из российских источников: официальных, военкоров, местных жителей.

Со стороны же Генштаба ВСУ нет никакой конкретики. Или же просто есть несколько намеков на то, что это мы, украинцы, словами Владимира Зеленского. И буквально одинокие кадры участников, но они идут с задержкой в несколько дней.

Я это к тому, что оценивать ситуацию сейчас, делать прогнозы, — это рискованно, потому что мы оперирует фактами двух-трех дневной давности при той динамики развития событий, которые там происходят.

На сегодняшний день мы не знаем замысла украинского командования, какие силы задействованы и какие резервы могут быть туда направлены.

— Как вы оцениваете действия российского руководства?

— Начну с Путина. Его риторика малоубедительна для российской публики. Его мимика только подтверждает, что он растерян.

Официальное решение — введение режима контртеррористической операции — это яркий пример неадекватных решений и применения для решения проблем инструмента, который не соответствует данной проблеме.

Режим КТО предусматривает расширение полномочий силовиков (прежде всего — внутренней безопасности, полиции), а также ограничение прав граждан. КТО руководит ФСБ в лице Бортникова. Вооруженные силы выполняют вспомогательную функцию. Получается, что авиация, бомбардировщики, ракеты оперативно-тактического предназначения, регулярные части, танки — они все вспомогательные. По идеи, этим всем руководит фсбшник.

Ответственности Бортников за это нести не будет, но он будет всем раздавать указания и говорить, куда и как воевать.

Пока для Украины это хорошо, а для РФ это дополнительные проблемы. Подход, который применяет Россия, позволяет ВСУ добиваться успехов.

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