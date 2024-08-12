Как доехать до Литвы без многочасовых очередей на границе?
- 12.08.2024, 15:25
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Белорус поделился лайфхаком.
На границах Беларуси со странами Евросоюза сохраняются длинные очереди из автобусов и легковушек. По информации из приграничных чатов, время пересечения границы может занимать десятки часов. Белорус поделился лайфхаком, который позволяет обойти сложности с поездкой как минимум в Литву.
Для этого нужно купить билет на любой из поездов из Минска до Калининграда.
— Едем до станции Чернышевское — это на самой границе Калининградской области с Литвой. Время в пути — 8,5 часа. И это фактическое время, все всегда по расписанию и без опозданий, — отметил он. — Выходите из поезда, и вы, по сути, уже на границе. Причем границу с Литвой там можно перейти даже пешком, никаких очередей нет. Из Кибартая в Каунас или Вильнюс можно уехать на электричке или на такси.
А ведь есть и автобусное сообщение между Калининградом и Вильнюсом, Варшавой, Гданьском.
Причем, по слухам, раньше все было еще проще.
— По дороге поезд останавливается на станциях Кяна и Кибартай, где заходят литовские пограничники и мельком проверяют паспорта. Время в пути от Минска до Кяны всего — 3,5 часа. А Кяна находится всего в 25 км от Вильнюса. Так вот до 1 марта этого года там можно было выйти без проблем, просто поставив пограничника перед фактом и показав визу, или ВНЖ, или паспорт гражданина ЕС или безвизовой страны. А вот с 1 марта выход в Кяне разрешен только в исключительных случаях, — рассказали в профильных чатах.
— Ехала этим маршрутом 7 августа с двумя маленьким детьми, двумя большими чемоданами и коляской. Заказала такси на вокзале Чернышевское, довезли за 300 российских рублей (3 евро) до КПП, прошли границу примерно за полчаса, из Кибартая до Вильнюса ехали на трансфере. Очень удобно, легко и быстро. До этого думала, что это сложный маршрут, на своем опыте убедилась в обратном. Главное, все хорошо организовать, — рассказала там же девушка.
Поезда из Минска в направлении Калининграда ходят ежедневно, билеты можно купить даже на сегодняшний, цена плацкарта — от 111 рублей.