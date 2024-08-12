Одна из самых удачных операций ВСУ 12.08.2024, 15:31

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Она оказала огромное влияние на ход войны.

Просмотрел фотографии после прилетов дронов СБУ по аэродрому «Липецк-2». Могу уверенно сказать – это одна из самых удачных операций Сил обороны Украины последних месяцев. Почему? Потому что, кроме самолетов и вертолетов, это был один из самых больших складов КАБ врага.

На «Липецке-2» хранилось более 700 авиабомб! Большинство самолетов, размещенных на военном аэродроме «Липецк-2», взлететь не успели, пишет для censor.net депутат Верховной Рады Украины VIII созыва (2014–2019), политический эксперт Александр Черненко.

Что дальше? Дальше удар украинских дронов, цепная реакция и мощная детонация. Причем взрыв был такой силы, что местные власти не могли ограничиться традиционной констатацией, мол, все дроны сбили, а обломки что-то повредили на земле. Взрыв хорошо слышали в самом Липецке, а из близлежащих населенных пунктов была объявлена эвакуация.

Очевидно, что это попадание дронов СБУ будет иметь огромное влияние на ход войны. Самолеты с КАБами из Липецка активно били по Харьковщине. Кроме того, очень точно выбрано время атаки, которое фактически совпало с началом Курской операции. Липецкий аэродром россияне точно использовали бы и на этом фронте.

КАБ – одна из главных проблем, с которой сталкиваются ВСУ на фронте. И СБУ системно работает по местам хранения этого оружия. Важно, что все операции тщательно просчитаны – враг не смог остановить ни повторный удар по Морозовску, ни всего за неделю удар по «Липецку-2».

Напоследок два слова о Курской операции. События в этом регионе пока окутывает «туман войны». И это стратегически правильное решение украинцев. Единственное, что мы можем сказать точно – после ударов по «Липецку-2» КАБов у врага станет гораздо меньше.

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