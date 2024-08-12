В РФ все чаще задерживаются или отменяются сделки по поставке топлива 12.08.2024, 15:37

Хуже всего ситуация с бензином.

На топливном рынке России фиксируется все больше задержанных или отмененных со стороны нефтеперерабатывающих заводов сделок по поставке бензина и дизтоплива, пишет российский «Коммерсантъ».

Участники рынка больше сталкиваются с продлением сроков отгрузки и даже дефолтами по таким сделкам, заявили источники издания. Наиболее критичная ситуация складывается по бензинам Аи-95 и Аи-100, спрос на которые, как говорится в статье, «стремительно повышается».

Их стоимость уже превышает $1136 за тонну, а срок отгрузки в ряде случаев составляет более двух месяцев, за последние несколько месяцев из-за недопоставки продлевалась каждая десятая сделка по бензину и дизтопливу, пишет газета. Среди крупнейших нефтекомпаний больше всего задержек идет со стороны компании ЛУКОЙЛ.

Один из источников «Коммерсанта» рассказал, что в ряде компаний продавали «воздух» – топливо, которое не были в состоянии отгрузить, объясняя трудности плановыми или внеплановыми ремонтами на НПЗ и недостатком цистерн. Другой собеседник видит проблемы продления сроков отгрузки товара в физической нехватке топлива на некоторых НПЗ.

- В такой ситуации для покрытия роста реализации на своих АЗС нефтяникам нужен будет дополнительный объем, которого сейчас нет. В результате они вынуждены будут сокращать продажи на бирже или скупать товар друг у друга, – считает российское издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com