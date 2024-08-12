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Минчанка хотела вернуть украденные блогером деньги и пошла к юристам

  • 12.08.2024, 15:50
Минчанка хотела вернуть украденные блогером деньги и пошла к юристам

А там тоже мошенники.

Минчанка купила у блогера обучение по крипте, но наткнулась на мошенников. Чтобы вернуть свои деньги, она обратилась к юристам, а там тоже оказались мошенники. В милиции поделились подробностями истории.

Как отмечают в милиции, девушка увидела рекламу блогера в Instagram, которая обещала помочь заработать на криптобирже. Она купила у блогера обучение, но в итоге не смогла ни заработать, ни вернуть потраченные 3000 рублей.

Тогда девушка обратилась за помощью к юристам из интернета. Те пообещали вывести заработанное бесплатно: заплатить нужно будет лишь после того, когда деньги поступят к ней на счет.

— Минчанку убедили открыть новый кошелек на иностранной платформе и немного пополнить его, чтобы была возможность оплатить процент за вывод средств. То, что она вновь стала жертвой мошенников, потерпевшая поняла, когда в очередной раз вывод средств не состоялся из-за причин, которые придумывали аферисты.

Всего девушка потеряла больше 8000 рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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