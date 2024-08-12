В Сеть попала загадка из начальной школы, которая ломает взрослым мозг

В Сеть попала загадка из начальной школы, которая ломает взрослым мозг3
- 12.08.2024, 16:04
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Испытайте себя.
Такие загадки с успехом щелкают второклашки, а вот взрослые почему-то чаще ошибаются, чем называют верный ответ. Неужели с возрастом тесты на логику решать сложнее? Давайте проверим! Предлагает «Вокруг света».
Итак, вот загадка:
«Если этот день не идет вслед за понедельником и не перед четвергом, а завтра не воскресенье и вчера было не воскресенье, а послезавтра будет не суббота и позавчера была не среда, то что это за день?»
Ответ можно узнать здесь.