В Сеть попала загадка из начальной школы, которая ломает взрослым мозг 3 12.08.2024, 16:04

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Испытайте себя.

Такие загадки с успехом щелкают второклашки, а вот взрослые почему-то чаще ошибаются, чем называют верный ответ. Неужели с возрастом тесты на логику решать сложнее? Давайте проверим! Предлагает «Вокруг света».

Итак, вот загадка:

«Если этот день не идет вслед за понедельником и не перед четвергом, а завтра не воскресенье и вчера было не воскресенье, а послезавтра будет не суббота и позавчера была не среда, то что это за день?»

Ответ можно узнать здесь.

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