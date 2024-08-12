Кремль психует5
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 12.08.2024, 16:06
- 9,664
И совершает новые ошибки.
Сообщается, что ВСУ зашли ещё и в Белгородскую область, без особого сопротивления захватив несколько посёлков.
«НеВойна» теперь на территории РФ. «Дальние подступы» оказались гораздо ближе, чем предполагал Путин 24 февраля 2022 года.
Кремль психует и совершает всё новые ошибки. Системы РСЗО HIMARS продолжают уничтожать колонны передвигающихся российских войск.
Z-радикалы призывают Кремль применить тактическое ядерное оружие. Только непонятно по каким целям. По Курской и Белгородской областям что ли?
А Запад же пытался сохранить Путину лицо, хотел договориться. Предлагал завершить конфликт ничьей.
Престарелый Вождь отказался и теперь всё будет по взрослому. Без договорняков.
«Доктор сказал в морг, значит в морг».
Интуиция подсказывает, что в ближайшие недели нас ждёт ещё много сюрпризов. Спокойно дотерпеть до американских выборов не выйдет.
Все планы Кремля обнулены, а импровизировать он не умеет. Это серия шахов, которые грозят обернуться матом.
Крысёныш повёлся на бесплатный сыр и попался в мышеловку.
Телеграм-канал «Запретное мнение»