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Кремль психует

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 12.08.2024, 16:06
  • 9,664
Кремль психует

И совершает новые ошибки.

Сообщается, что ВСУ зашли ещё и в Белгородскую область, без особого сопротивления захватив несколько посёлков.

«НеВойна» теперь на территории РФ. «Дальние подступы» оказались гораздо ближе, чем предполагал Путин 24 февраля 2022 года.

Кремль психует и совершает всё новые ошибки. Системы РСЗО HIMARS продолжают уничтожать колонны передвигающихся российских войск.

Z-радикалы призывают Кремль применить тактическое ядерное оружие. Только непонятно по каким целям. По Курской и Белгородской областям что ли?

А Запад же пытался сохранить Путину лицо, хотел договориться. Предлагал завершить конфликт ничьей.

Престарелый Вождь отказался и теперь всё будет по взрослому. Без договорняков.

«Доктор сказал в морг, значит в морг».

Интуиция подсказывает, что в ближайшие недели нас ждёт ещё много сюрпризов. Спокойно дотерпеть до американских выборов не выйдет.

Все планы Кремля обнулены, а импровизировать он не умеет. Это серия шахов, которые грозят обернуться матом.

Крысёныш повёлся на бесплатный сыр и попался в мышеловку.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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