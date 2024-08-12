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Таможня сделала важное заявление о перемещении товаров для личного пользования

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  • 12.08.2024, 16:17
  • 7,150
Таможня сделала важное заявление о перемещении товаров для личного пользования

Белорусам, пересекающим границу, на заметку.

Решения об отнесении перемещаемых физлицами товаров к товарам для личного пользования, а также об их выпуске принимается по факту проведения таможенного контроля.

Как отмечает таможня, для принятия таких решений таможенник руководствуется п. 1 ст. 3 Соглашения о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу «Таможенного союза» и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 года.

Учитываются потребительские свойства товаров, обычная потребность человека в них, практика их применения в быту, частота пересечения лицом таможенной границы.

Кстати, должностными лицами, осуществляющими таможенные операции, при принятии решения о предназначении товаров также принимается во внимание ассортимент товаров, перемещаемых физическими лицами в одном транспортном средстве.

Ознакомиться с конкретными подходами можно в разделе «Физическим лицам» единого Интернет-портала таможенных органов.

– Что и рекомендуем сделать при планировании перемещения товаров через таможенную границу, – уточняют в Таможенных органах.

При принятии решения о предназначении товаров должностными лицами также принимаются во внимание следующие факторы:

- состав семьи;

- обычная потребность человека в указанного рода товарах;

- место работы (его отсутствие);

- обстоятельства поездки (цель и частота);

- ассортимент перемещаемых товаров;

- наличие документов, подтверждающих приобретение товаров в розничной торговле;

- частота перемещения идентичных товаров различными физическими лицами;

- иные факторы, установленные в ходе опроса лица.

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