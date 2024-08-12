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ВСУ устроили ловушку россиянам на Донбассе

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  • 12.08.2024, 16:28
  • 5,852
ВСУ устроили ловушку россиянам на Донбассе

Десант ВС РФ попал в капкан и был разбит.

Бойцы батальона «К-2» 54-й отдельной механизированной бригады отразили российский штурм на одном из участков фронта. Россияне применили мотоциклистов, бронетехнику и пехоту. Как пишет dialog.ua, видео боя обнародовала пресс-служба подразделения.

Перед штурмом украинских позиций российское командование отправило своих саперов на мотоциклах, чтобы они разминировали участок местности, по которой должна была ехать бронетехника.

Однако вражеских саперов сразу обнаружили с помощью аэроразведки. Их встретили огнем пехотинцы батальона «К-2» вместе с операторами БПЛА, производившими сбросы на оккупантов.

Далее в сторону украинских позиций выехала российская МТ-ЛБ с десантом, которую сожгла украинская пехота с близкой дистанции с помощью реактивных ручных гранатометов.

Кроме того, по вражеской пехоте украинские защитники вели огонь из стрелкового оружия и работали дронами.

Группа оккупантов, попав в украинские окопы, оказалась под огнем автоматов, а на головы им падали снаряды из дронов.

«Попав в наш окоп, десант россиян мог понять, что они зашли в ту же килл-зону, заранее заготовленную для них ловушку, но уже было слишком поздно», – отметили в батальоне «К-2» 54-й ОМБр.

После неудачного штурма некоторые российские оккупанты пытались скрыться, тогда по ним отработали украинские беспилотники со сбросами.

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