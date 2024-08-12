Ученые: Лошади значительно умнее, чем считалось ранее 1 12.08.2024, 16:39

Опубликованы результаты нового исследования.

Земля является домом для невероятного количества животных и некоторые из них живот бок о бок с людьми — например, кошки, собаки, лошади и другие одомашненные животные. Исследователи считают, что нам многое известно об их поведении, но порой даже они могут преподносить сюрпризы, пишет The Guardian (перевод - «Фокус»).

С XVI века считалось, что лошади могут стать другом человеку, но они не слишком-то умны. Но новое исследование показывает, все это время мы заблуждались — на самом деле лошади значительно умнее, чем считалось ранее — они могут планировать наперед и мыслить стратегически.

Исследование было проведено командой из Университета Ноттингем Трент. Во время эксперимента ученые проанализировали реакции животных на игру, основанную на вознаграждении. Исследователи обнаружили, что животные ловко адаптировали свой подход к игре, чтобы получать больше угощений, прилагая для этого меньшее количество усилий.

По словам ведущего автора исследования Луизы Эванс, ранее ученые полагали, что лошади лишь реагируют на раздражители в определенный момент, но не способны планировать наперед. Однако результаты их новой работы указывают на то, что животные осознают последствия и результаты своих действий.

Эксперимент был разделен на три этапа и в нем приняли участие два десятка лошадей, которых изначально поощряли лакомством за то, что они касались носом кусочка карты. На втором этапе ученые начали включать «стоп-сигнал»: лошадям давали угощение только в том случае, если они касались карты, когда стоп-сигнал был включен. В результате животные игнорировали свет и беспорядочно касались карты.

На третьем этапе команда добавила в эксперимент штраф за прикосновение к карте, когда стоп-сигнал был включен — 10-секундный тайм-аут, в течение которого лошади вообще не могли играть в игру. Ученые заметили нечто любопытное: наблюдалось внезапное и весьма значительно снижение ошибок у всех лошадей. Лошади начали правильно прикасаться к карточке только в нужное время, чтобы получить угощение.

По словам Эванс, мгновенное переключение стратегий таким образом указывает на то, что у лошадей более высокий уровень когнитивного мышления, чем ранее считалось в целом возможным. Более того, ученые полагают, что во время эксперимента лошади изначально понимали правила игры, но не видели необходимости уделять им много внимания до перехода на третий этап.

Когда наступал тайм-аут из-за того, что они что-то сделали неправильно, они включались и начинали обращать на них внимание. Команда считает, что такое поведение требует от животных необходимости планировать наперед.

Авторы исследования надеются, что полученные ими результаты в дальнейшем позволят улучшить благополучие животных.

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