Силовики задержали белоруса, который приехал из Польши в отпуск к родственникам

Силовики задержали белоруса, который приехал из Польши в отпуск к родственникам6
- 12.08.2024, 16:43
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За участие в протестах.
Силовики задержали белоруса, который приехал из Польши на родину в отпуск к родственникам, сообщает приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.
В «покаянном» видео белорус говорит, что постоянно живет и работает в Польше. Его также заставили назвать свою зарплату в соседней стране.
Мужчина приехал в Беларусь в отпуск к родственникам и был здесь задержан. Как говорит он сам в ролике, за то, что ходил на митинги и писал в соцсетях «негативные комментарии» в адрес силовиков и властей.
В каком статусе находится задержанный и по каким статьям его обвиняют — неизвестно.