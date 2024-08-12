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Силовики задержали белоруса, который приехал из Польши в отпуск к родственникам

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  • 12.08.2024, 16:43
  • 4,700
Силовики задержали белоруса, который приехал из Польши в отпуск к родственникам

За участие в протестах.

Силовики задержали белоруса, который приехал из Польши на родину в отпуск к родственникам, сообщает приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

В «покаянном» видео белорус говорит, что постоянно живет и работает в Польше. Его также заставили назвать свою зарплату в соседней стране.

Мужчина приехал в Беларусь в отпуск к родственникам и был здесь задержан. Как говорит он сам в ролике, за то, что ходил на митинги и писал в соцсетях «негативные комментарии» в адрес силовиков и властей.

В каком статусе находится задержанный и по каким статьям его обвиняют — неизвестно.

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