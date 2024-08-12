«Сырский еще в июле намекал, что будет наступление на Курск» 3 12.08.2024, 16:45

2,998

Александр Сырский

Но его тогда не так поняли.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский приезжал несколько недель назад на Покровское направление, чтобы наградить бойцов, и сказал о предстоящем наступлении, но бойцы тогда не догадались, что наступление будет под Курском. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью 110-й ОМБР имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач в эфире телемарафона, комментируя наступление ВСУ на Курскую область РФ.

По его словам, за две недели до начала наступления ВСУ в Курской области было награждение бойцов в Донецкой области. «Приезжал командующий и говорил: «Ребята, нормально все, держитесь, скоро пойдем в наступление», - рассказывает Секач.

По его словам, бойцы, которые воюют на Покровском направлении в Донецкой области, тогда подумали, что речь идет именно об их участке фронта, где они находятся в обороне.

«Мы думали о себе. Какое наступление, когда мы здесь еле держимся. Видите как они хитро сделали. Очень умно сделали и правильно - с противником так надо поступать, надо делать неожиданные шаги. Это очень ударило по престижу России, по ее вооруженным силам - очень много пленных. Это подняло боевой дух у нас, появилась уверенность, что есть порох в пороховницах и еще москалям покажем», - рассказал представитель 110-й ОМБР.

При этом отметил, что наши бойцы внимательно наблюдают за ситуацией в Курской области и с надеждой держат «за ребят кулачки, чтобы у них все получилось, что они задумали».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com