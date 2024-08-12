«Сырский еще в июле намекал, что будет наступление на Курск»3
- 12.08.2024, 16:45
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Но его тогда не так поняли.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский приезжал несколько недель назад на Покровское направление, чтобы наградить бойцов, и сказал о предстоящем наступлении, но бойцы тогда не догадались, что наступление будет под Курском. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью 110-й ОМБР имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач в эфире телемарафона, комментируя наступление ВСУ на Курскую область РФ.
По его словам, за две недели до начала наступления ВСУ в Курской области было награждение бойцов в Донецкой области. «Приезжал командующий и говорил: «Ребята, нормально все, держитесь, скоро пойдем в наступление», - рассказывает Секач.
По его словам, бойцы, которые воюют на Покровском направлении в Донецкой области, тогда подумали, что речь идет именно об их участке фронта, где они находятся в обороне.
«Мы думали о себе. Какое наступление, когда мы здесь еле держимся. Видите как они хитро сделали. Очень умно сделали и правильно - с противником так надо поступать, надо делать неожиданные шаги. Это очень ударило по престижу России, по ее вооруженным силам - очень много пленных. Это подняло боевой дух у нас, появилась уверенность, что есть порох в пороховницах и еще москалям покажем», - рассказал представитель 110-й ОМБР.
При этом отметил, что наши бойцы внимательно наблюдают за ситуацией в Курской области и с надеждой держат «за ребят кулачки, чтобы у них все получилось, что они задумали».