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«Сырский еще в июле намекал, что будет наступление на Курск»

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  • 12.08.2024, 16:45
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«Сырский еще в июле намекал, что будет наступление на Курск»
Александр Сырский

Но его тогда не так поняли.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский приезжал несколько недель назад на Покровское направление, чтобы наградить бойцов, и сказал о предстоящем наступлении, но бойцы тогда не догадались, что наступление будет под Курском. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью 110-й ОМБР имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач в эфире телемарафона, комментируя наступление ВСУ на Курскую область РФ.

По его словам, за две недели до начала наступления ВСУ в Курской области было награждение бойцов в Донецкой области. «Приезжал командующий и говорил: «Ребята, нормально все, держитесь, скоро пойдем в наступление», - рассказывает Секач.

По его словам, бойцы, которые воюют на Покровском направлении в Донецкой области, тогда подумали, что речь идет именно об их участке фронта, где они находятся в обороне.

«Мы думали о себе. Какое наступление, когда мы здесь еле держимся. Видите как они хитро сделали. Очень умно сделали и правильно - с противником так надо поступать, надо делать неожиданные шаги. Это очень ударило по престижу России, по ее вооруженным силам - очень много пленных. Это подняло боевой дух у нас, появилась уверенность, что есть порох в пороховницах и еще москалям покажем», - рассказал представитель 110-й ОМБР.

При этом отметил, что наши бойцы внимательно наблюдают за ситуацией в Курской области и с надеждой держат «за ребят кулачки, чтобы у них все получилось, что они задумали».

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