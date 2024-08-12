Генерал Герасимов на рубеже Муму 2 Владимир Халип

12.08.2024, 16:47

3,528

Владимир Халип

Когда случается что-то внезапное, прежде всего надо избежать паники.

Это каждому нормальному вождю давно известно. И начинать всегда следует с себя. Потом убедить ближнее окружение, что угроза ничтожна или невелика. А дальше – по ранжиру. Инструкции на этот счет давно написаны, утверждены и хранятся в надежных сейфах. Поскольку большего секрета у российской власти просто нет.

Однако и народ об этом давно знает, и ухо держит востро. А потому никто почти не удивился, когда родное телевидение донесло до самой сокровенной российской глубинки рядовую вроде бы новость об очередной опасности. Все было строго, чинно. Самый главный командный пункт страны вдруг появился на экранах. Вождь в повседневном вроде бы ритме беседует с начальником генштаба Герасимовым. Спрашивает сдержанно, как там, на внезапно возникшем рубеже?

Генерал отвечает четко и конкретно: ВСУ силами до 1000 человек попытались прорваться на территорию Курской области. Продвижение незначительное. Идут бои, противник вытесняется. Его потери – 315 военнослужащих. Коротко. Ясно. Главнокомандующий скупой этот рапорт комментировать не стал. Возможно, был вполне доволен. А чтобы успокоить народные массы, ошарашенные внезапной новостью о вторжении, показали еще и суровый облик придворного маршала. Чтобы никто не усомнился в неизбежной победе.

А следующий день уже в обычном порядке принес новую сводку. Сообщалось, что силы вторжения потеряли до 1000 человек. Это что же – полная ликвидация?.. Еще немного, и страна узнает имена своих героев, грудью защитивших мирный сон рядовых граждан процветающей России. Но тут на головы изумленных телезрителей посыпалась просто какая-то немыслимая информация.

Выяснилось вдруг, что разгромленные начисто силы вторжения продолжают наступать на территорию родной донельзя Курской области. Не даром же на ее защиту встали не только неопытные пограничники, призванные недавно срочники, но даже матерые кадыровцы. Страна ждала чего-то такого. Вдоль границы были заранее построены по всем правилам надежные линии обороны. Занимай, обживай, неси службу. И не стоит притворяться, что прорыв всех линий обороны произошел внезапно.

Как это возможно, чтобы при нынешних средствах связи и современном вооружении кто-то мог прошляпить сосредоточение в приграничных районах довольно значительных сил вторжения. Об этом знали не только в прифронтовой полосе, но и в российском генштабе.

Однако что-то у них там и на этот раз пошло не так. А потому и у начальника штаба вдруг возник такой математический конфуз в процессе публичного рапорта вождю. Прошла почти вся первая неделя, а войска, принимавшие участие в этой операции, продолжали наносить противнику значительный ущерб в живой силе и технике.

Мало того, так с каждым днем пополняется список населенных пунктов Курской области, в которые входят украинские солдаты. Лебедевка, Дарьино, Богдановка, Свердликово, Казачья Локня, Суджа, Рыльск… И вот уже мелькает в сводках Льгов. Позвольте, это какой Льгов? Не тот ли из тургеневских «Записок охотника», куда Ивана Сергеевича его неизменный спутник Ермолай звал «уток пострелять»?

Не время задавать праздные вопросы. Тургенев тут явно не ко двору. Тем более, его родовое поместье севернее, в Орловской области. Это там, отбывая ссылку, он писал не только о своих охотничьих блужданиях все с тем же Ермолаем, но и создал всем известную повесть «Муму». Кого только не взволновала она, не заставила думать о судьбах страны и народа.

Что-то есть тут таинственное и непостижимое. А если оглядеться вокруг и подумать о покорном терпении этого трагического существа, не возникнет ли тревожная мысль? Возможно, писатель пытался предупредить о чем-то потомков. Тем более, что у каждого самодура при власти всегда под рукой найдется молчаливый Герасим.

Нет, путинская власть не бросила своих подданных в трудную минуту. Было даже обещано тем, кто поспешил покинуть территорию боевых действий, оказать единовременную помощь. Бегущие от войны получат единовременно по десять тысяч путинских рублей. Как в Орске во время весеннего потопа – компенсация утратившим имущество. Мало? А чего ждали?

Ничто нигде не закончилось. Вся страна неукротимо втягивается в войну. Кроме Курской, уже еще две области объявлены зоной контртеррористической операции. И проводить ее поручено не Герасимову с его уникальными расчетами, а шефу ФСБ. Со всеми вытекающими последствиями. Это такая старая чекистская уловка. Если вождю страшно, надо до смерти напугать подданных. И показать свою хитрость, силу и коварство. А иначе как можно удержать власть, да еще в России?

Настоящий правитель должен быть жестоким и свирепым. Только так можно закрепиться во власти надолго. Нельзя никого жалеть, ни своих, ни чужих. Ни срочников ни контрактников. Ни генерала Герасимова, ни крепостного Герасима.

По-настоящему жаль разве только Муму. И не потому, что когда-то в детстве по прочтении ненавистной повести из школьной программы, он, возможно, где-то в темном углу оплакал внезапно горькую судьбу этой несчастной собачки. А только потому, что она в итоге утонула.

Как в начале карьеры подводная лодка «Курск».

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com