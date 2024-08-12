Российские военные массово бегут из армии 4 12.08.2024, 16:53

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Количество дел об оставлении службы увеличилось вдвое.

За семь месяцев с начала года российские военные суды приняли к рассмотрению 5204 дела о самовольном оставлении места службы (статья 337 УК). Это больше, чем за весь 2023 год — тогда в инстанции поступило 5096 подобных дел, пишет «Медиазона».

Показатель увеличивается рекордными темпами и демонстрирует десятикратный рост с 2022 года, за семь месяцев которого суды приняли порядка 500 дел о самовольном оставлении места службы. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года это количество увеличилось более чем вдвое — с 2396 до 5204. В среднем с мая в суды поступает порядка 950 дел об отказе от службы в месяц.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину фигурантами таких уголовных дел стали более 10 000 россиян, подсчитало издание ранее. В эту статистику входят не только те, кого привлекли по статье о самоволке, но и военные, обвиненные в неисполнении приказа (статья 332 УК), а также дезертиры (статья 338 УК). К середине июня 8594 из них уже были осуждены.

Скорость рассмотрения таких дел составляет около 800 приговоров в месяц, или примерно 40 решений за один рабочий день. Чаще всего судьи назначают условные сроки, что позволяет командованию отправлять военнослужащих на фронт в Украину. Всего в России 100 гарнизонных и 9 окружных/флотских военных судов.

Сейчас за любое самовольное оставление части судят как за преступление, совершенное в период мобилизации. Наказание по вышеназванным и другим «военным» статьям ужесточили одновременно с массовым призывом россиян на войну, о котором президент Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года. Проанализировав приговоры, «Медиазона» сделала вывод, что основной категорией осужденных за бегство со службы стали именно мобилизованные.

В феврале этого года проект «Идите лесом» сообщил, что количество желающих дезертировать из рядов российской армии в Украине за год выросло в десять раз. Если в январе 2023 года в организацию обратились 28 таких военнослужащих, то в январе 2024-го эта цифра увеличилась до 284.

В начале текущего года дезертиры составили 36% от общего числа всех заявителей, из них 30% были мобилизованными, 50% — контрактниками, записавшимися на службу после начала войны, и 10% — контрактниками, которые пошли в армию до 24 февраля 2022 года. Еще 10% пришлось на всех остальных.

При этом авторы обращений не всегда были добровольцами, подвергшимися пропаганде и вербовке: часть из них — это срочники, которых перевели на контракт насильно.

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