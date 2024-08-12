закрыть
12 августа 2024, понедельник, 17:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ракета SpaceX вывела на орбиту военные спутники Норвегии

  • 12.08.2024, 17:07
Ракета SpaceX вывела на орбиту военные спутники Норвегии

В чем уникальность этой миссии.

Ракета SpaceX вывела на орбиту военные спутники Норвегии. Компания запустила Falcon 9 для программы Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM).

Эта миссия, в ходе которой на орбиту вывели двойные спутники связи, совместная операция между Космическими силами США, Northrop Grumman и Space Norway. Об этом пишет obozrevatel.com со ссылкой на SpaceflightNow.

Первая ступень Falcon 9, поддерживающая эту миссию, совершила свой 22-й полет. После отделения она приземлилася на беспилотный корабль под красноречивым названием «Конечно, я все еще люблю тебя», стоявший в Тихом океане. Это была 100-я посадка ракеты-носителя на этот беспилотный корабль, а также 337-я посадка ракеты-носителя на сегодня.

Норвежские спутники

Спутники под названием ASBM-1 и ASBM-2 предназначены для обеспечения как военной спутниковой, так и коммерческой широкополосной связи в северном полярном регионе. По словам аэрокосмического гиганта Northrop Grumman, который построил эти два спутника, ASBM «созданы для расширения широкополосного покрытия Арктического региона для Космических сил США и Космической Норвегии».

Оба спутника будут работать на высоко эллиптической орбите, что позволит им получить доступ к арктическому региону, в который многие другие геостационарные спутники не могут добраться.

Space Norway заявил, что они будут использовать так называемый «период трех апогеев» с самой высокой орбитальной высотой 43500 км и самой низкой – 8100 км.

ASBM – это первая миссия на этой орбите, которая переносит коммерческую широкополосную полезную нагрузку. Это тоже первый запуск SpaceX на орбиту такого типа.

Каждый спутник ASBM несет несколько полезных нагрузок, в том числе расширенную полярную систему рекапитализации (EPS-R) армии США для безопасной связи, полезную нагрузку X-диапазона для вооруженных сил Норвегии, полезную нагрузку Global Xpress Ka-диапазона для коммерческого спутникового оператора Viasat и норвежский радиационный монитор.

По данным Космических сил США, EPS-R станет первой оперативной военной нагрузкой США, размещенной на коммерческом спутнике, которым управляет международный партнер, что станет важной вехой в военно-коммерческом сотрудничестве.

Вице-президент со спутниковых миссий Northrop Grumman Трой Брашер подчеркнул, что эта миссия «поможет удовлетворить большой спрос на связь в регионе, который не могут обслуживать традиционные геостационарные спутники».

В 2019 году компания Space Norway выбрала Northrop Grumman для создания двух спутников, а полезная нагрузка EPS-R разработана по отдельному контракту с Космическими силами США.

Каждый из спутников ASBM весит около двух тонн и имеет размеры примерно 3 х 3 х 4 метра. А с выдвинутыми солнечными панелями у них общий размах крыльев 27 метров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников