В Бобруйске за долги предприятия на торги выставили необычный лот
- 12.08.2024, 17:24
Это может показаться странным.
На сайте «БелЮрОбеспечения» появился весьма необычный лот. В Бобруйске выставлена на продажу действующая кирпичная дымовая труба, принадлежащая местному коммунальному предприятию «Теплоэнергетика».
За нее ОПИ Могилевской области рассчитывает выручить 19,6 тыс. рублей.
Труба находится в Бобруйске на улице Силикатной, 1. Владелец сооружения числится должником, а труба расположена на территории предприятия площадью 0,2159 га.
Организаторы торгов сообщили, что аукцион назначен на 27 августа. Для участия необходимо внести задаток в размере около 2 тысяч рублей. О том, как можно использовать объект после покупки, информации нет.