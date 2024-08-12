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В Бобруйске за долги предприятия на торги выставили необычный лот

  • 12.08.2024, 17:24
В Бобруйске за долги предприятия на торги выставили необычный лот

Это может показаться странным.

На сайте «БелЮрОбеспечения» появился весьма необычный лот. В Бобруйске выставлена на продажу действующая кирпичная дымовая труба, принадлежащая местному коммунальному предприятию «Теплоэнергетика».

За нее ОПИ Могилевской области рассчитывает выручить 19,6 тыс. рублей.

Труба находится в Бобруйске на улице Силикатной, 1. Владелец сооружения числится должником, а труба расположена на территории предприятия площадью 0,2159 га.

Организаторы торгов сообщили, что аукцион назначен на 27 августа. Для участия необходимо внести задаток в размере около 2 тысяч рублей. О том, как можно использовать объект после покупки, информации нет.

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