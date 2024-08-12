Financial Times: Унижение Путина обвалило курс рубля 12.08.2024, 17:35

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Стоимость российской валюты обновила двухмесячный минимум.

Курс российского рубля к доллару упал на 4% за несколько дней. Аналитики связывают резкое падение с военным прорывом в Курской области РФ, который стал серьезным унижением для Владимира Путина.

Об этом сообщает Financial Times.

С конца прошлой недели российская валюта снизилась на 4%, и на 12 августа курс рубля составил 90,6 рубля за доллар, что является рекордно низким уровнем с конца мая 2024 года.

По данным London Stock Exchange Group, рубль подешевел на 1,9% за один день, а за пять дней с момента прорыва ВСУ в Курской области его курс упал на 6%.

В то же время вырос и курс евро в России, который прибавил 4,5% за несколько часов торгов и достиг 99,13 рубля за евро. Это стало самым высоким уровнем с 23 мая.

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