В Минске на Московской линии останавливалось метро 12.08.2024, 17:45

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Специалисты восстанавливали движение около 20 минут.

Днем 12 августа на Московской линии минского метрополитена останавливалось движение поездов.

В 16.01 работники станции «Восток» сняли напряжение с контактного рельса — как сообщается, по техническим причинам. Специалисты восстанавливали движение, судя по всему, почти 20 минут.

Метро на первой линии вновь заработало в 16.21. Теперь диспетчеры регулируют движение, чтобы восстановить график.

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