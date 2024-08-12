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В Минске на Московской линии останавливалось метро

  • 12.08.2024, 17:45
  • 1,610
В Минске на Московской линии останавливалось метро

Специалисты восстанавливали движение около 20 минут.

Днем 12 августа на Московской линии минского метрополитена останавливалось движение поездов.

В 16.01 работники станции «Восток» сняли напряжение с контактного рельса — как сообщается, по техническим причинам. Специалисты восстанавливали движение, судя по всему, почти 20 минут.

Метро на первой линии вновь заработало в 16.21. Теперь диспетчеры регулируют движение, чтобы восстановить график.

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