Украинские бойцы провели «дерусификацию» админздания в Курской области

Украинские бойцы провели «дерусификацию» админздания в Курской области2
- 12.08.2024, 17:55
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Видеофакт.
Бойцы 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ опубликовали видео из Курской области. На нем военные снимают российский флаг с административного здания в селе Дарьино.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 225 ОШБ.
«Дарьино. Бойцы 225 ОШБ после зачистки снимают тряпку с административного здания», - говорится в сообщении под видео.
Отметим, село Дарьино расположено в четырех километрах от украинской границы.