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До +25°С ожидается в Беларуси 13 августа

  • 12.08.2024, 18:04
До +25°С ожидается в Беларуси 13 августа

Пройдут кратковременные дожди.

До плюс 25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 13 августа. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. Преимущественно по востоку пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах прогремят грозы. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 7-13 градусов, а днем достигнет плюс 19-25.

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