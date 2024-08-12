Рыбак под Гродно поймал огромного сома 1 12.08.2024, 18:32

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Фотофакт.

Успешной рыбалку делает не только мастерство, но и обычная удача. Похожей историей поделилось издание Newgrodno. Рыбак вместе с сыном на выходные поехал отдохнуть на Неман у деревни Славичи. Мужчина признается, что на серьезный улов не рассчитывал, но все вышло иначе.

«Собирались просто отдохнуть и порыбачить. Замешали пшено и покупную прикормку… На такой трофей уж точно не рассчитывали», — приводят слова рыбака журналисты.

Когда рыба начала клевать, мужчина не сразу понял, кто оказался на крючке. Борьба длилась около 30 минут, и в итоге на берег вытянули вот такой экземпляр с человеческий рост. Вес рыбины составил 35 кг.

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