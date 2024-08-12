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Зеленский впервые подтвердил присутствие ВСУ в Курской области

  • 12.08.2024, 18:51
Зеленский впервые подтвердил присутствие ВСУ в Курской области
Владимир Зеленский

Президент Украины поблагодарил военных за устойчивость и решительные действия.

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что Вооруженные силы Украины проводят операцию в Курской области в России.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам президента Украины, сегодня, 12 августа, было проведено заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время заседания был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о проведении операции украинскими бойцами спецоперации в Курской области в России.

«Благодарны всем солдатам и командирам за устойчивость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции», - сказал Зеленский после доклада.

Также был заслушан доклад экономического блока. Первая вице-премьер Юлия Свириденко доложила об увеличении доли украинского производства в государственных закупках. А также о подготовке от Кабмина длительных контрактов для украинских предприятий.

Зеленский во время Ставки дал поручение ряду ведомств — Координационному штабу, ГУР, СБУ и МВД — по подготовке стратегии возвращения украинцев людей из российского плена. Министерству обороны и дипломатам — представить перечень необходимых действий со стороны Украины, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты территории.

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