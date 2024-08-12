Некоторые товары скоро исчезнут с полок белорусских магазинов 5 12.08.2024, 19:15

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Режим Лукашенко ввел контрсанкции.

Правительство ввело очередные контрсанкции по товарам из «недружественных» стран. «Зеркало» посмотрело, как это отразится на выборе покупателей.

Правительство Беларуси запретило с 31 августа ввозить и продавать ряд товаров из «недружественных» стран. В черном списке оказались всего несколько видов еды, а также непродовольственные позиции. Если разобрать каждый новый пункт, то оказывается, что по многим из них ограничения могут остаться незаметными.

И еще один вывод: похоже, что в некоторых случаях власти постарались убрать конкурентов, однако от этого выиграют белорусские и российские производители аналогичной продукции.

Какая ситуация с продуктами, которые попали под санкции?

Скорее всего, не сильно ударит по многим белорусам запрет на западные макароны. И не только потому, что многие покупают белорусскую продукцию, а также потому, что итальянские бренды, которые есть на нашем рынке, уже много лет производятся в России. В первую очередь это касается известных макарон Barilla, но также таких, например, как Federici и Pasta Zara.

В то же время с прилавков исчезнут Reggia и Delverde, которые везли к нам прямо из Италии. Однако в целом макароны из твердых сортов пшеницы будут, но выбор останется между российскими (даже если под мировыми брендами) и белорусскими.

Заметнее будет пропажа импортных яблок. Сейчас в торговых сетях есть довольно большой выбор польских, нидерландских, итальянских, молдавских фруктов. Причем ввезенные из Польши обычно конкурировали по цене даже с отечественными. После 31 августа, судя по всему, многие из них пропадут. А те, что останутся, например, чилийские, будут по более высокой цене из-за более сложной логистики.

Что касается попавшего под запрет маргарина, то в рознице в основном встречается либо отечественный, либо российский такой продукт. Однако вероятно, импортным пользуются производители кондитерских изделий.

Что по непродовольствию?

В черный список попал цемент. Однако, как следует из данных Белстата, в первой половине этого года 84% этого материала в продаже было отечественного производства. Из того, что предлагают в продаже онлайн, есть также немало российской альтернативы. Найти западный продукт существенно сложнее.

Минеральные и химические удобрения также оказались под контрсанкциями Минска. В Беларуси есть предприятия, которые реализуют такую импортную продукцию, включая ввезенную из западных стран. Следовательно, в этом случае трудности могут возникнуть у фермеров и огородников-любителей. Им останется переходить на белорусские, российские и в редких случаях ввезенные из далеких стран аналоги. Государственные сельхозпредприятия, вероятно, уже вынуждены приобретать белорусские удобрения.

Скорее всего, многие не заметят запрета на импорт пластиковой посуды и приборов, потому что в нашей стране есть свои производители. Также есть достаточно вариантов такой посуды, которую используют рестораны и кафе для доставки и продажи продуктов на вынос.

Эмбарго затронуло различные древесно-стружечные плиты. В этом случае также можно сказать, что покупатели найдут белорусскую и российскую альтернативу. Тем более, что сейчас наш рынок в основном заполнен отечественными такими товарами. То же касается других пиломатериалов, в торговле такая продукция белорусского производства составляет около 95%.

Бумажная упаковка также оказалась в черном списке, утвержденном правительством. В этом случае также есть белорусская альтернатива. Что же касается крафтовых бумажных пакетов, то от ухода небольшой части западного импорта выиграют россияне. Именно оттуда идет на белорусский рынок большая часть таких товаров.

Нельзя будет импортировать западную черепицу и кирпичи, что также означает отсутствие альтернативы в этом случае в строительной сфере. Однако и здесь вряд ли можно говорить о возникновении дефицита товара.

Распространяется ли запрет на ввоз этих товаров физлицами?

Если кто-то решит ввезти эти товары из-за границы для себя, то ограничения не действуют. Но нужно учитывать, что действуют беспошлинные лимиты, за превышение которых нужно платить пошлину.

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