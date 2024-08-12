Зеленский: Мы завершим эту войну так, как нужно Украине 12.08.2024, 20:04

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Украина завершит войну с российскими оккупантами на своих условиях. В частности, украинскому государству будет возвращена безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Украинском молодежном форуме 2024.

Глава государства напомнил, что сегодня, 12 августа, — день украинской молодежи. На этом фоне он поздравил всех, кто чувствует себя молодым.

«От имени нашего государства могу пообещать самое главное: у Украины, несмотря на жесткие обстоятельства войны, не будет потерянного из-за войны поколения. Мы завершим эту войну так, как нужно Украине, и вернем безопасность нашему государству», - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что у молодых поколений в Украине всегда будет возможность реализовать свои таланты, почувствовать себя нужными, обеспечить семью и дать образование детям.

«Это все — фундаментальные вещи, которые мы должны обеспечить и обеспечим», - отметил президент.

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