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Евгений Магда: У Путина существует соблазн убить Лукашенко

  • 12.08.2024, 20:07
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Евгений Магда: У Путина существует соблазн убить Лукашенко

Они не друзья.

Может ли российский диктатор Владимир Путин убить белорусского узурпатора Александра Лукашенко, в эфире Radio NV рассказал Евгений Магда, директор Института мировой политики.

«Я думаю, что такой соблазн у России существует. <...> Прежде всего Путин и Лукашенко не друзья, несмотря на высокую интенсивность их контактов. Это политический, геополитический брак по расчету. Напомню, что в конце 90-х годов XX века Лукашенко хотел создать «cоюзное государство» России и Беларуси для того, чтобы его возглавить на фоне тяжелобольного и уже достаточно пожилого Бориса Ельцина. Но тут появился, как черт из табакерки, подполковник ФСБ Владимир Путин и все переиграл в свою пользу», — считает Магда.

Он напомнил, что и в 2020 году, когда проходили президентские выборы в Беларуси, которые вызвали дальнейший политический кризис, все кандидаты, которые оппонировали Лукашенко, имели московское влияние.

«Сейчас белорусские демократические силы не ищут поддержки в Москве, это правда. Но тоже есть много людей внутри Беларуси, которые рассчитывают на поддержку России, на теплые отношения с Путиным. Думаю, некоторые из них, скажем, новый начальник Генерального штаба [Беларуси Павел] Муравейко, секретарь Совета безопасности [Александр] Вольфович, их чаще всего эксперты называют такими, которые могут поменять красно-зеленый флаг на российский триколор над ведущими зданиями Минска и Беларуси в целом», — пояснил Магда.

Также политолог не исключает побег Лукашенко из страны.

«Я не исключал бы ситуацию, при которой Лукашенко, которого загонят в угол, заберет все известные ему российские секреты, политических заключенных и двинется, условно говоря, к польско-белорусской границе каяться, потому что у него просто не будет другого выхода».

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